Роспотребнадзор посоветовал, как не стать жертвой мошенников в интернет-магазинах

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенничества в интернет-магазинах. В первую очередь покупателей должны насторожить слишком низкие цены, сообщает РИА Новости.

Кроме подозрительно низких цен, есть и другие признаки:

В описании товаров встречаются слова «акция», «спешите купить» и «количество ограничено»;

Отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце;

Неточности и несоответствия в описании товаров;

Чрезмерная навязчивость продавцов;

Невозможность курьерской доставки или самовывоза.

Также специалисты рекомендуют избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы.