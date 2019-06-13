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13 июня
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Жизнь

Роспотребнадзор посоветовал, как не стать жертвой мошенников в интернет-магазинах

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенничества в интернет-магазинах. В первую очередь покупателей должны насторожить слишком низкие цены, сообщает РИА Новости.

Интернет.
Интернет.
СС0

Кроме подозрительно низких цен, есть и другие признаки:

  • В описании товаров встречаются слова «акция», «спешите купить» и «количество ограничено»;
  • Отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце;
  • Неточности и несоответствия в описании товаров;
  • Чрезмерная навязчивость продавцов;
  • Невозможность курьерской доставки или самовывоза.

Также специалисты рекомендуют избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы.

В течение 7 дней покупатель может отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.

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