Роспотребнадзор посоветовал, как не стать жертвой мошенников в интернет-магазинах

Кроме подозрительно низких цен, есть и другие признаки:
- В описании товаров встречаются слова «акция», «спешите купить» и «количество ограничено»;
- Отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце;
- Неточности и несоответствия в описании товаров;
- Чрезмерная навязчивость продавцов;
- Невозможность курьерской доставки или самовывоза.
Также специалисты рекомендуют избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы.
В течение 7 дней покупатель может отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.