Роспотребнадзор предложил заболевшему Томенко ужесточить меры против COVID-19

Алтайское отделение Роспотребнадзора 6 октября направило письмо заболевшему коронавирусом губернатору Виктору Томенко с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19. Это связано с тем, что каждый день новой опасной инфекцией заражаются в крае сотни людей. И это вторая волна, хотя в Роспотребнадзоре этот термин никак не упоминают.

Письмо Роспотребнадзора появилось сразу в нескольких телеграм-каналах и пабликах.

Руководитель ведомства просит губернатора:

ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях,

обязать школьников носить маски,

приостановить деятельность торговых центров , кинотеатров и фудкортов,

кинотеатров и фудкортов, работодателям ввести для своих сотрудников дистанционный режим , а органам власти ограничить личный прием граждан,

а органам власти ограничить личный прием граждан, приостановить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети Алтайского края.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает пересмотреть и начало осенних школьных каникул — сдвинуть их на две недели ранее установленного срока. А студентов вузов и ссузов перевести исключительно на дистант.

Скорее всего, губернатор Виктор Томенко и временно замещающий его в настоящее время Виталий Снесарь согласятся с предложениями Роспотребнадзора. Ситуация действительно выглядит критически. 6 октября в крае было зарегистрировано еще 114 случаев заражения COVID-19.

В региональном оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщили, что письмо Роспотребнадзора рассмотрят на ближайшем заседании. Изменения в краевом указе могут появиться в среду или четверг.