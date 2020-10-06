Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 октября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Роспотребнадзор предложил заболевшему Томенко ужесточить меры против COVID-19

Алтайское отделение Роспотребнадзора 6 октября направило письмо заболевшему коронавирусом губернатору Виктору Томенко с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19. Это связано с тем, что каждый день новой опасной инфекцией заражаются в крае сотни людей. И это вторая волна, хотя в Роспотребнадзоре этот термин никак не упоминают.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

Письмо Роспотребнадзора появилось сразу в нескольких телеграм-каналах и пабликах.

Руководитель ведомства просит губернатора:

  • ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях,
  • обязать школьников носить маски,
  • приостановить деятельность торговых центров, кинотеатров и фудкортов,
  • работодателям ввести для своих сотрудников дистанционный режим, а органам власти ограничить личный прием граждан,
  • приостановить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети Алтайского края.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает пересмотреть и начало осенних школьных каникул — сдвинуть их на две недели ранее установленного срока. А студентов вузов и ссузов перевести исключительно на дистант.

Скорее всего, губернатор Виктор Томенко и временно замещающий его в настоящее время Виталий Снесарь согласятся с предложениями Роспотребнадзора. Ситуация действительно выглядит критически. 6 октября в крае было зарегистрировано еще 114 случаев заражения COVID-19.

В региональном оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщили, что письмо Роспотребнадзора рассмотрят на ближайшем заседании. Изменения в краевом указе могут появиться в среду или четверг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость