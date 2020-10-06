Роспотребнадзор предложил заболевшему Томенко ужесточить меры против COVID-19

Письмо Роспотребнадзора появилось сразу в нескольких телеграм-каналах и пабликах.
Руководитель ведомства просит губернатора:
- ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях,
- обязать школьников носить маски,
- приостановить деятельность торговых центров, кинотеатров и фудкортов,
- работодателям ввести для своих сотрудников дистанционный режим, а органам власти ограничить личный прием граждан,
- приостановить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети Алтайского края.
Кроме того, Роспотребнадзор предлагает пересмотреть и начало осенних школьных каникул — сдвинуть их на две недели ранее установленного срока. А студентов вузов и ссузов перевести исключительно на дистант.
Скорее всего, губернатор Виктор Томенко и временно замещающий его в настоящее время Виталий Снесарь согласятся с предложениями Роспотребнадзора. Ситуация действительно выглядит критически. 6 октября в крае было зарегистрировано еще 114 случаев заражения COVID-19.
В региональном оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщили, что письмо Роспотребнадзора рассмотрят на ближайшем заседании. Изменения в краевом указе могут появиться в среду или четверг.