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Жизнь

Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новосибирский центр «Вектор» создал тест на определение антител к коронавирусу. Его запустят на следующей недели, пишет ТАСС.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

С ее помощью можно будет проверять россиян на наличие иммунитета к новому вирусу.

«Это умная система, она определяет <…> антитела. У нас уже запланировано и разработано популяционное исследование: надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как сегодня в Москве и Московской области, и там, где еще не было совсем вируса, мы должны понимать, как защищена или не защищена популяция», — сказала Попова.

Глава подчеркнула, что одними из первых тест пройдут врачи.

По данным официального сайта стопкоронавирус. рф за 5 апреля, в России выявлены 5389 случаев заражения. Из них 355 человек полностью излечились, 45 - умерли.

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