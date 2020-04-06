Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу

С ее помощью можно будет проверять россиян на наличие иммунитета к новому вирусу.
«Это умная система, она определяет <…> антитела. У нас уже запланировано и разработано популяционное исследование: надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как сегодня в Москве и Московской области, и там, где еще не было совсем вируса, мы должны понимать, как защищена или не защищена популяция», — сказала Попова.
Глава подчеркнула, что одними из первых тест пройдут врачи.
По данным официального сайта стопкоронавирус. рф за 5 апреля, в России выявлены 5389 случаев заражения. Из них 355 человек полностью излечились, 45 - умерли.