Россельхозбанк на Алтае отметил свое 20-летие. АО «Россельхозбанк»

Открывая торжество, директор филиала Николай Бойко отметил:

«20 лет — это уже не 18. Мы уже взрослые, самостоятельные и умеем хорошо работать. Это отмечается нашими клиентами, органами власти и партнерами. У нас впереди новые высоты, которые мы покорим. Вам, коллеги, хочу пожелать здоровья и выражаю благодарность за самоотверженный труд, за самоотдачу, ведь главное, что у нас есть, — это наши люди. 690 сотрудников филиала обеспечивают поддержку сельского хозяйства, которое находится на подъеме. Мы тесно связаны с нашим агропромышленным комплексом и будем дальше эти позиции улучшать, укреплять и усиливать нашу поддержку».

«С 2018 года филиал Россельхозбанка является членом Алтайской торгово-промышленной палаты. Я сегодня выполняю поручение Совета, который единогласно принял решение о награждении Алтайского филиала Россельхозбанка Дипломом за большой вклад в формирование современной финансовой инфраструктуры Алтайского края», — сказал, вручая награду, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков.

Юрий Астанчик, депутат Алтайского краевого законодательного собрания, заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию также поблагодарил коллектив за работу и вручил Почетную грамоту Алтайского краевого Законодательного собрания главному бухгалтеру филиала Ирине Воронцовой, которая работает в банке с мая 2001 года.

«Для Алтайского края Россельхозбанк стал главным партнером по системному взаимодействию с товаропроизводителями, по финансированию всех сельскохозяйственных работ. Его самая большая заслуга в том, что он не отказывает никому и доходит до самого маленького фермерского хозяйства. На сегодняшний день по „длинным“ кредитам 50% займов, выданных малым формам хозяйствования в регионе, приходится на Россельхозбанк. Нас на самом деле связывает очень большая не только профессиональная работа, но и дружеские отношения. Своей целенаправленной и системной работой, квалифицированным коллективом Россельхозбанк добился того, что сегодня это — авторитетная, солидная финансовая организация Алтайского края», — сказал в своем выступлении министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

11 работников филиала были награждены почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Еще 26 сотрудников были отмечены благодарностью за многолетний добросовестный труд, которую вручил директор филиала Николай Бойко.

Завершилась торжественная церемония небольшим праздничным фейерверком.