Россельхозбанк на Алтае выдал по льготной ставке большую часть кредитов на сезонно-полевые работы

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка выдал на проведение сезонных полевых работ 3 млрд рублей. Из них более 87% кредитов оформлено по льготным ставкам, которые не превышают 5%.

Александр Балаков,

руководитель ООО «Алтайская продовольственная компания», которая располагается на территории пяти районов Алтайского края и имеет несколько направлений деятельности — растениеводство , семеноводство , животноводство , цеха переработки , склады хранения , магазины , АЗС и др.:

Мы сотрудничаем с Россельхозбанком уже давно, можно сказать, с прошлого века. В том, как работает банк, меня сегодня все устраивает. В основном, наши предприятия кредитуются для пополнения оборотных средств, на приобретение семян, удобрений, гербицидов. Мы берем и долгосрочные, инвестиционные кредиты на приобретение техники. Хозяйство развивается, в планах стать экспортерами продукции. В этом году делали попытку по рапсу, но, к сожалению, не смогли набрать объемов. Будем пробовать еще раз, так что готовы и дальше сотрудничать со своим банком.

Николай Бойко,

директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»

За последние годы сельскохозяйственные предприятия региона научились заранее готовиться к сезонным полевым работам. Заканчивая убирать урожай, многие сразу начинают заботиться о посевной кампании следующего года. Это важное условие высокой результативности всего производства. Кредитные средства направляются на подготовку материально-технической базы: на приобретение техники, запчастей, удобрений, семян, ГСМ, сельхозинвентаря и оборудования. Поддержка аграриев в этой деятельности — одно из основных направлений РСХБ и мы продолжим наращивать объемы финансирования сезонных работ.

Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. В прошлом году в РСХБ был запущен новый кредитный продукт «Сезонный Легкий». По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в Банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.

Более подробная информация на сайте www.rshb.ru и во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Справка:

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.