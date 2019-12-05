Директор филиала Николай Бойко в присутствии заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Николая Халина и декана экономического факультета аграрного университета Василия Левичева обратился к студентам, отобранным на конкурсной основе для получения именной стипендии:

В следующем году в России стартует программа развития сельских территорий. Россельхозбанк, как основной аграрный банк страны, будет принимать в этом непосредственное участие, и уже разработал свою стратегию участия в ней. Одной из мер поддержки в рамках стратегии Россельхозбанка и является стипендиальная программа для лучших студентов аграрных вузов. Мы надеемся, что такая поддержка станет хорошим стимулом продолжать отлично учиться, проявлять себя в научной и общественной жизни, претворять научные разработки в жизнь, развиваться и расти вместе с банком. Мы также ждем выпускников «Банковской школы», нашего совместного с АГАУ проекта, выпускников экономического факультета аграрного университета на работу в наши офисы по всему краю.

Россельхозбанк на Алтае вручил именные стипендии лучшим студентам Фото: АО «Россельхозбанк»

Николай Халин,

заместитель министерства сельского хозяйства края поддержал начинание банка и отметил:

На селе есть кадровый голод разного рода специалистов. Вот и Россельхозбанк это чувствует и избрал правильный подход: растить достойную смену, стимулируя студентов к активной учебе и применению своих знаний в дальнейшей жизни на селе. Более того, предлагая работать по специальности.

Василий Левичев,

декан экономического факультета АГАУ:

Очень приятно, что Россельхозбанк сейчас сеет такие добротные «семена» мотивации и заинтересованности, надеясь собрать достойный «урожай» в виде хорошо подготовленных молодых специалистов. Наш вуз и факультет сотрудничают с банком уже давно, и данная стипендиальная программа, как продолжение, очень важна. В этом году мы впервые присудили стипендии за достигнутое. В дальнейшем это будут стимулирующие стипендии за те проекты, которые реализуются в реальном времени, в том числе учеба в «Банковской школе», где занятия прочно подкреплены практикой работы в банке. В будущем, возможно, нам удастся договориться, чтобы участники программы «Начинающий фермер» тоже могли становиться стипендиатами Россельхозбанка. Это станет сильнейшей мотивацией для дальнейших усилий в учебе и достижения результата. Мы благодарны банку, его руководству, за то, что эта программа начала свою работу.

В свою очередь студенты рассказали о том, над какими проектами работают сейчас, как восприняли известие об именных стипендиях Россельхозбанка в вузе и дома, чем намерены заниматься в ближайшее время.

Ульяна Маршалкина,

студент 5 курса , обучающаяся по специальности «Ветеринария»:

Я занимаюсь научной работой с первого курса, ежегодно участвую в различных научно-практических конференциях и конкурсах городского и регионального уровня. В прошлом году ездили в Москву на всероссийский этап, который проходил при поддержке Минсельхоза. Промежуточные результаты публикуем. У нас есть разработки, которые мы планируем дальше внедрять и передавать на патент, готовим методическое издание по диагностике. Решение о том, что мне будет оказана честь стать стипендиатом Россельхозбанка, очень меня обрадовало. Мы наукой занимаемся в первую очередь, потому что самим интересно, денег тут больших не заработать, и такое поощрение окрыляет. Захотелось идти по этому пути. Большое спасибо за поддержку. Кроме того, у нас на факультете эта стипендия вдохновила очень многих.

Дарья Яковлева,

студент 3 курса , обучающаяся по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»:

Я занимаюсь технологиями производства растительного молока, которое получают из овса, гречихи и других растительных компонентов. Пока этой технологии в Алтайском крае нет, но вообще продукт сейчас активно продвигают под торговой маркой «Не молоко». Мы хотим удешевить технологию и использовать Алтайское сырье для производства этого продукта, пробуем производить его на университетской базе. Благодарю Россельхозбанк и свой университет за такую высокую оценку моей работы, есть стимул двигаться дальше.

Виктория Зимина,

студент 2 курса магистратуры , обучающаяся по специальности «Экономика»:

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Весть о том, что стала стипендиатом Россельхозбанка меня очень обрадовала, так как до этого 4 года училась платно и стипендию не получала вообще. А тут сразу и от университета стипендия, и ощутимая поддержка от банка, можно начинать самостоятельную жизнь, — улыбается Виктория. — Тема моего научного интереса — развитие малых форм хозяйствования на селе на примере Алтайского края. Попутно я работаю в Министерстве сельского хозяйства региона главным специалистом в отделе экономики и могу анализировать, сравнивать цифры и факты, делать выводы. Мой проект о развитии сельского хозяйства на примере родного Суетского района был отмечен специалистами на региональном конкурсе. Мы заняли 1 место.

Александра Арыкова,

студент 4 курса , обучающаяся по специальности «Землеустройство и кадастры»:

Наукой начала заниматься с первого курса. На втором побывала на всероссийском форуме «Наука будущего — наука молодых», и это дало толчок. Я нашла свою тему, которой и занимаюсь с третьего курса: «Охрана земель сельскохозяйственного назначения края». Важно сохранять плодородие земель, чтобы мы могли справиться с теми задачами, которые ставит перед отраслью наш губернатор и правительство. Надо грамотно и рачительно пользоваться этим богатством. Хочу сказать слова благодарности Россельхозбанку и администрации вуза, что сочли меня достойной. Это значит, я на правильном пути и надо идти и развиваться в этом направлении.

Богдан Кудинов, студент 2 курса магистратуры, обучающийся по специальности «Экономика», не смог прийти на церемонию, и декан факультета пообещал передать ему именной сертификат.

Все стипендиаты получили от Николая Бойко приглашение на работу в региональный филиал Россельхозбанка, сертификаты и памятные подарки.

Напомним, в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» в октябре Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов объявил о запуске стипендиальной программы для студентов 54 аграрных вузов России на 2019/2020 учебный год. Критериями отбора для получения именной стипендии на протяжении 12 месяцев являются высокая успеваемость, научная деятельность, публикации, участие в студенческих конференциях и олимпиадах.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.