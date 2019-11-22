Россельхозбанк повысил уровень реагирования на киберугрозы

РСХБ принял участие в масштабном мероприятии по информационной безопасности — SOC-Форуме 2019 «Практика противодействия компьютерным атакам и построения центров мониторинга ИБ». Организаторами выступили ФСБ России и ФСТЭК России при официальной поддержке ЦБ РФ.

В форуме, который продлился два дня, 19 и 20 ноября, приняли участие руководители и специалисты государственных структур, крупнейших информационно-технологических компаний и компаний по информационной безопасности, представители кредитно-финансового сектора, операторов связи, топливно-энергетического комплекса и промышленности.

В рамках мероприятия с докладом выступил начальник Корпоративного центра взаимодействия с Системой «ГосСОПКА» Департамента безопасности АО «Россельхозбанк» Дмитрий Машков. Он поделился опытом взаимодействия РСХБ с «ГосСОПКА» — государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. В выступлении освещалось видение Банка реализации требований законодательства РФ по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

В своем докладе Дмитрий Машков сделал акценты на успешной борьбе РСХБ с киберугрозами, рассказал о самых распространенных видах ежедневных кибератак, а также представил взгляд на мероприятия по их устранению, проводимые совместно с силами Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Благодаря взаимодействию с НКЦКИ Россельхозбанку удалось повысить уровень реагировании на компьютерные атаки. Спикер Банка также поделился своими предложениями к сообществу участников Системы «ГосСОПКА» по развитию процессов реагирования на киберугрозы в форме киберразведки, проактивного поиска угроз, поведенческого анализа и др.

В заключении доклада было подчеркнуто, что активный обмен сведениями о компьютерных атаках между участниками в рамках Системы «ГосСОПКА» позволит обеспечить более безопасную информационную среду в масштабах всего государства.

Справка:

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.