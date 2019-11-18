Россельхозбанк предлагает жителям Алтая обменять монеты на купюры

Акция «День приема монеты от населения» будет проходить с 18 по 24 ноября 2019 года на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Она проводится по инициативе Центрального Банка Российской Федерации во всех офисах продаж АО «Россельхозбанк». Цель мероприятия — вернуть как можно больше монет разного номинала в денежное обращение. Обычно кредитные организации берут комиссию за обмен денег, но в эти дни монеты можно будет бесплатно обменять в банках на денежные знаки более высоких номиналов.

Николай Бойко,

директор Алтайского РФ АО Россельхозбанка:

Монеты, принимаются при любых платежах, так как наряду с банкнотами являются законным и обязательным средством наличного платежа на территории России. Но они сильно утяжеляют кошелек, и многие предпочитают выкладывать их и накапливать. Для таких граждан появляется возможность актуализировать эти средства и вернуть в оборот.

По статистике Банка России, на 1 октября 2019 года в обращении находится 67,5 млрд монет, или примерно 460 штук на одного жителя страны. Срок службы монеты гораздо больше, чем банкноты, и составляет около 25 лет. Опыт проведения предыдущих акций показывает востребованность данного вида услуги у населения, так как позволяет вернуть в обращение миллионы рублей.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков