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Жизнь
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Россельхозбанк принял участие в бизнес-форуме «АлтайПродМаркет»

Алтайский филиал Россельхозбанка в качестве генерального партнера принял участие в продовольственном форуме «АлтайПродМаркет», организатором которого выступило Правительство Алтайского края. В работе форума приняли участие более 200 человек: руководство региона, эксперты, представители бизнес-сообщества.

Деловая программа мероприятия состояла из нескольких частей — аналитической и закупочной сессий, а также образовательных семинаров. Во время аналитической сессии участникам была представлена наиболее актуальная информация о потенциалах и трендах развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона, о формах государственной поддержки субъектов МСП в Алтайском крае, о возможностях получения права использования бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».

Директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко познакомил участников аналитической сессии с программой поддержки экспортеров, реализуемой Банком.

Россельхозбанк понимает важность поддержки бизнеса региона, так как средний и малый бизнес — это двигатель экономики. Наша цель — поддержать тех производителей, кто стремится развиваться, идти в ногу со временем, а также продвигать продукцию края за пределы нашей страны, поэтому Банк предлагает конкурентоспособные банковские продукты. На таких мероприятиях у нас есть возможность презентовать новые продукты, а также развивать диалог с существующими клиентами и партнерами, и наладить новые деловые отношения.

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