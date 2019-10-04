Россельхозбанк принял участие в бизнес-форуме «АлтайПродМаркет»

Алтайский филиал Россельхозбанка в качестве генерального партнера принял участие в продовольственном форуме «АлтайПродМаркет», организатором которого выступило Правительство Алтайского края. В работе форума приняли участие более 200 человек: руководство региона, эксперты, представители бизнес-сообщества.

Деловая программа мероприятия состояла из нескольких частей — аналитической и закупочной сессий, а также образовательных семинаров. Во время аналитической сессии участникам была представлена наиболее актуальная информация о потенциалах и трендах развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона, о формах государственной поддержки субъектов МСП в Алтайском крае, о возможностях получения права использования бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».

Директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко познакомил участников аналитической сессии с программой поддержки экспортеров , реализуемой Банком.