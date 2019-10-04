Россельхозбанк принял участие в бизнес-форуме «АлтайПродМаркет»

Деловая программа мероприятия состояла из нескольких частей — аналитической и закупочной сессий, а также образовательных семинаров. Во время аналитической сессии участникам была представлена наиболее актуальная информация о потенциалах и трендах развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона, о формах государственной поддержки субъектов МСП в Алтайском крае, о возможностях получения права использования бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».
Директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко познакомил участников аналитической сессии с программой поддержки экспортеров, реализуемой Банком.
Россельхозбанк понимает важность поддержки бизнеса региона, так как средний и малый бизнес — это двигатель экономики. Наша цель — поддержать тех производителей, кто стремится развиваться, идти в ногу со временем, а также продвигать продукцию края за пределы нашей страны, поэтому Банк предлагает конкурентоспособные банковские продукты. На таких мероприятиях у нас есть возможность презентовать новые продукты, а также развивать диалог с существующими клиентами и партнерами, и наладить новые деловые отношения.