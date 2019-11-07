Россельхозбанк принял участие в работе выставки «АгроЭкспоСибирь»

Свои продукты, услуги и научные разработки представили порядка 50 компаний. Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в работе научно-дискуссионной площадки и, как участник выставки, рассказал о своих финансовых продуктах для малого и среднего бизнеса. В рамках выставки два дня проходили конференции и круглые столы по основным проблемам современного аграрного сектора от цифровизации отрасли до транспортировки и экспорта.

В работе выставки принял участие и заместитель директора филиала Борис Бабаев, проведя встречи и переговоры с участниками мероприятия. Руководитель и сотрудник службы операций на финансовых рынках Алтайского филиала Вера Караваева и Екатерина Чучуйко в первый день работы форума провели ряд встреч и дополнительных консультаций с потенциальными и действующими клиентами.

Так, руководитель компании ООО «Бастион» Сергей Кузуб считает Россельхозбанк одним из лучших банков в стране.

Сергей Кузуб,

руководитель компании ООО «Бастион»:

С Россельхозбанком сотрудничаю с момента основания компании. Счет открыли сразу там. Некоторую технику мы импортируем из стран Европейского Союза, поэтому есть необходимость проводить некоторые сделки по валютному счету. С Россельхозбанка никуда не будем уходить точно, скорее научим работать РСХБ под нас. Много кто зовет, но менять надежный банк нет смысла. Я делаю это принципиально. Мне нравится, что он на 100 процентов принадлежит государству, а значит и мне. Да, да, в том числе и из-за патриотических соображений.