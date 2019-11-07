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Жизнь
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Россельхозбанк принял участие в работе выставки «АгроЭкспоСибирь»

29−31 октября 2019 года в Барнауле прошла международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для растениеводства и животноводства «АгроЭкспоСибирь».

Свои продукты, услуги и научные разработки представили порядка 50 компаний. Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в работе научно-дискуссионной площадки и, как участник выставки, рассказал о своих финансовых продуктах для малого и среднего бизнеса. В рамках выставки два дня проходили конференции и круглые столы по основным проблемам современного аграрного сектора от цифровизации отрасли до транспортировки и экспорта.

В работе выставки принял участие и заместитель директора филиала Борис Бабаев, проведя встречи и переговоры с участниками мероприятия. Руководитель и сотрудник службы операций на финансовых рынках Алтайского филиала Вера Караваева и Екатерина Чучуйко в первый день работы форума провели ряд встреч и дополнительных консультаций с потенциальными и действующими клиентами.

Так, руководитель компании ООО «Бастион» Сергей Кузуб считает Россельхозбанк одним из лучших банков в стране.

Сергей Кузуб,
руководитель компании ООО «Бастион»:

С Россельхозбанком сотрудничаю с момента основания компании. Счет открыли сразу там. Некоторую технику мы импортируем из стран Европейского Союза, поэтому есть необходимость проводить некоторые сделки по валютному счету. С Россельхозбанка никуда не будем уходить точно, скорее научим работать РСХБ под нас. Много кто зовет, но менять надежный банк нет смысла. Я делаю это принципиально. Мне нравится, что он на 100 процентов принадлежит государству, а значит и мне. Да, да, в том числе и из-за патриотических соображений.

Наше предприятие было создано около 10 лет назад. Начинали мы с торговли запасными частями и техникой для возделывания картофеля и овощей. Сейчас линейка расширилась за счет техники для орошения и переработки картофеля, а 4 года назад мы сами стали заниматься производством картофеля. Сейчас у нас 100 га в Первомайском районе, и пока нам хватает. Сбываем овощную продукцию на территории края и Новосибирской области. Сейчас весь семенной фонд у нас свой, потому что начали с сортов высокой репродукции и пока ее еще можно дальше размножать, но наметили уже обновить 30% семенного фонда, как это и положено. Вот присматриваемся к образцам здесь. Участие в агровыставках для нас такая же важная часть работы, как и все остальное, и себя можно показать, и на достижения других посмотреть, и переговоры провести, и с людьми поговорить, а еще поучаствовать в работе круглых столов и послушать обсуждение коллег. В общем, с пользой.

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