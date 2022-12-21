21 декабря
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Жизнь

Россельхозбанк в 2022 году профинансировал АПК Алтая на 15 млрд рублей

Директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко на пресс-конференции подвел предварительные итоги работы филиала в уходящем году.

Россельхозбанк.
Россельхозбанк.
Фото: Россельхозбанк.

Банк продолжил выполнение своей первоочередной задачи — финансирование развития и текущих задач агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. На 20 декабря 2022 года РСХБ выдал аграриям регионов более 15 млрд рублей, что на 3,8 млрд (34%) превышает результат за тот же период прошлого года. При этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 8,5 млрд рублей.

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели направлено более 11 млрд рублей, что на 70% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. У банка есть специальная программа финансирования для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). 91 член АККОР Алтайского края — клиенты регионального филиала, 25 членов АККОР участники льготной программы кредитования при общем объеме финансирования 1,2 млрд рублей.

В 2022 году отмечается также рост объема привлеченных средств клиентов, как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель филиала по этой категории на 1 декабря 2022 г. превысил 44 млрд рублей, прирост с начала года составил порядка 2,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных клиентов составляет порядка 21,4 млрд рублей — этот показать увеличился с начала года на 8,5% или 1,7 млрд рублей. Активными клиентами филиала банка являются более 5,2 тыс. предприятий различных форм собственности и порядка 146 тыс. физических лиц.

Спустя два года после запуска уникальная цифровая экосистема Своё значительно выросла. Сегодня в неё входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

В этом году Россельхозбанк запустил всероссийский проект мини-ярмарок «Вкусная пятница», который создан для того, чтобы наши клиенты, фермеры и предприятия малых форм хозяйствования, могли познакомить со своей продукцией как можно больше людей. Это помогает товаропроизводителям найти новый рынок сбыта и онлайн, через маркетплейс Свое Родное, и офлайн — на «Вкусных пятницах». С февраля этого года, когда был запущен проект в регионе, в нем приняли участие свыше 40 товаропроизводителей, которые смогли реализовать порядка 10 тонн своей продукции на общую сумму более 2,5 млн рублей.

В этом году банк продолжил реализовывать образовательный проект «Школа фермера», где начинающих и действующих аграриев учат создавать и вести рентабельный бизнес. В Алтайском крае и Республике Алтай уже состоялось два выпуска по этой программе: порядка 70 участников получили дипломы о повышении квалификации. В следующем году состоится еще один набор.

Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и формированию кадрового резерва в АПК. В этом году банк расширил стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов, включив в них и аспирантов. Теперь 5 студентов и один аспирант АГАУ в течение года будут получать стипендию от банка в 15 и 20 тыс. рублей в месяц соответственно.

— Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, востребованные кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов — всё это обуславливает растущее доверие жителей Алтая к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала. Мы работаем по принципу обратной связи и учитываем пожелания клиентов в разработке продуктов и в формате сотрудничества, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»

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