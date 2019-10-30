«Россети» представлены рекордным числом участников в «Лидерах России»

Подготовка грамотных специалистов и одних из самых квалифицированных руководителей энергетической сферы — важное направление в деятельности Алтайского филиала Россети Сибирь. На помощь «кузнице» кадров приходит опыт работы в одном из самых крупных филиалов компании и ежедневная постановка и решение нетривиальных задач.
Трое руководителей филиала примут участие в конкурсе лучших управленцев страны «Лидеры России». Заместитель директора производственного отделения — главный инженер Северо-Восточных электрических сетей Владимир Евсеев и начальник Первомайского района электрических сетей Александр Ганжа, ранее принимавшие участие в конкурсе «Лидеры энергетики», продолжат испытание своего лидерского потенциала, но уже на уровне страны. Третьим участником конкурса стал начальник управления развития и реализации услуг производственного отделения Восточные электрические сети Иван Танькин.
Александр Ганжа,
начальник Первомайского района электрических сетей, один из участников конкурса «Лидеры России»:
Участие в конкурсе всероссийского уровня — это шанс получить новые знания, опыт от наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления, развить управленческие компетенции, а также пообщаться с коллегами из других отраслей и сфер деятельности. Это возможность подняться на качественно новый уровень.
Пока энергетики направили видеоинтервью с обоснованием цели участия в конкурсе, а также эссе о себе. После отборочного тестирования, самых сильных лидеров соберут для обучающих конференций с решением бизнес — кейсов. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и стажировку у лучших топ — менеджеров страны, а также возможность попасть в кадровый резерв управленцев России.
Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны. «Россети» являются партнером конкурса с 2018 года. В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, 47 из них — сибиряки. Глава компании Павел Ливинский входит в число его экспертных наставников.
Павел Ливинский,
генеральный директор компании «Россети»:
Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний «Россети» активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю. «Россети» — это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс «Лидеры России», а также наш отраслевой проект — «Лидеры энергетики» — являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба — отличный шанс проявить себя.