«Россети» представлены рекордным числом участников в «Лидерах России»

Подготовка грамотных специалистов и одних из самых квалифицированных руководителей энергетической сферы — важное направление в деятельности Алтайского филиала Россети Сибирь. На помощь «кузнице» кадров приходит опыт работы в одном из самых крупных филиалов компании и ежедневная постановка и решение нетривиальных задач.

Трое руководителей филиала примут участие в конкурсе лучших управленцев страны «Лидеры России». Заместитель директора производственного отделения — главный инженер Северо-Восточных электрических сетей Владимир Евсеев и начальник Первомайского района электрических сетей Александр Ганжа, ранее принимавшие участие в конкурсе «Лидеры энергетики», продолжат испытание своего лидерского потенциала, но уже на уровне страны. Третьим участником конкурса стал начальник управления развития и реализации услуг производственного отделения Восточные электрические сети Иван Танькин.

Александр Ганжа,

начальник Первомайского района электрических сетей , один из участников конкурса «Лидеры России»:

Участие в конкурсе всероссийского уровня — это шанс получить новые знания, опыт от наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления, развить управленческие компетенции, а также пообщаться с коллегами из других отраслей и сфер деятельности. Это возможность подняться на качественно новый уровень.

Пока энергетики направили видеоинтервью с обоснованием цели участия в конкурсе, а также эссе о себе. После отборочного тестирования, самых сильных лидеров соберут для обучающих конференций с решением бизнес — кейсов. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и стажировку у лучших топ — менеджеров страны, а также возможность попасть в кадровый резерв управленцев России.

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны. «Россети» являются партнером конкурса с 2018 года. В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, 47 из них — сибиряки. Глава компании Павел Ливинский входит в число его экспертных наставников.

Павел Ливинский,

генеральный директор компании «Россети»: