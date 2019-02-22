«Россети» приглашают одаренных школьников к участию в олимпиаде

В Барнауле его организует филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В первые выходные марта проверить свои знания и продемонстрировать свои способности могут учащиеся 9−10 классов, которые до 27 февраля пришлют заявку на участие по электронному адресу: Shmykova_IV@ba.mrsks.ru .
В течение двух дней ребята выполнят задания по математике, информатике и физике. Победителям отборочного этапа предстоит решать задачи более высокого уровня — во втором туре.
Бонусы лауреатов:
- участие в финальном этапе еще одной Олимпиады школьников «Надежда энергетики»,
- возможность заявить о себе на всю страну, попав на церемонию награждения в г. Москве;
- участие в энергетической проектной смене в одном из всероссийских летних лагерей;
- лучшие конкурсанты получают в будущем возможность стать частью команды крупнейшей электросетевой компании ПАО «Россети».
Всех желающих попробовать свои силы ждут в главном корпусе АлтГТУ по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 46. Подробности участники могут узнать здесь.
В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).