«Россети» приглашают одаренных школьников к участию в олимпиаде

Школьники Алтайского края, увлекающиеся точными науками, могут принять участие во Второй Всероссийской олимпиаде ПАО «Россети». Первый, отборочный этап состоится в начале марта во всех столицах российских регионов.

В Барнауле его организует филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В первые выходные марта проверить свои знания и продемонстрировать свои способности могут учащиеся 9−10 классов, которые до 27 февраля пришлют заявку на участие по электронному адресу: Shmykova_IV@ba.mrsks.ru .

В течение двух дней ребята выполнят задания по математике, информатике и физике. Победителям отборочного этапа предстоит решать задачи более высокого уровня — во втором туре.

Бонусы лауреатов:

участие в финальном этапе еще одной Олимпиады школьников «Надежда энергетики»,

возможность заявить о себе на всю страну , попав на церемонию награждения в г. Москве;

попав на церемонию награждения в г. Москве; участие в энергетической проектной смене в одном из всероссийских летних лагерей;

лучшие конкурсанты получают в будущем возможность стать частью команды крупнейшей электросетевой компании ПАО «Россети».

Всех желающих попробовать свои силы ждут в главном корпусе АлтГТУ по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 46. Подробности участники могут узнать здесь.

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).