Сотрудники компании «Россети Сибирь» в Барнауле начали подготовку энергообъектов к проведению крупного международного спортивного турнира — Кубка мира по гребле на каноэ и байдарках, который пройдет в краевой столице в 2021 году.

Россети Сибирь готовит энергообъекты к проведению Кубка мира по гребле на каноэ и байдарках в 2021 году на Алтае.

Ввиду огромного значения, которое придается этим состязаниям, в филиале компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» разработали комплекс мероприятий по повышению надежности объектов электросетевого хозяйства.

Так, специалисты проведут диагностику электрооборудования, ремонт линий электропередачи 110 и 35 киловольт, трех подстанций: «Береговая», «Опорная» и «Химпром».

Также на опорах линии электропередачи, которая находится вдоль барнаульского гребного канала, энергетики применят фирменное цветовое решение: их окрасят в синий и серый цвета, что придаст дополнительную эстетику территории спортивного объекта.

По словам директора Алтайского филиала «Россети Сибирь» Николая Пантелеева, на минувшей неделе состоялось расширенное выездное совещание представителей технического блока Алтайэнерго.

Николай Пантелеев,

директор Алтайского филиала «Россети Сибирь»:

Была проведена инспекция всех энергообъектов, которые задействованы в электроснабжении спортивного объекта. Некоторые из запланированных работ уже ведутся. Для нас большая честь быть частью команды по подготовке региона к столь знаковому событию.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, говоря о важности подготовки к турниру, отметил, что перед регионом поставлена задача по ревизии сетевого хозяйства и приведению его в полную готовность.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Столь масштабное спортивное событие должно пройти в максимально комфортных условиях для гостей, спортсменов, тренеров и болельщиков и вопросы надежного энергоснабжения гребного канала стоят на одном из первых мест.