Россети Сибирь помогли барнаульскому школьнику подготовиться к научной работе

В компании в просьбе не отказали. Мальчика и его маму пригласили на экскурсию на подстанцию «Ползуновская». Перед началом для гостей провели обязательный инструктаж по технике безопасности.
Юному энергетику рассказали о том, что такое электричество, откуда оно берется, как транспортируется по линиям электропередачи, понижается с помощью трансформаторов, распределяется на потребителей. Разрешили примерить защитные средства для персонала и обязательно познакомили с правилами электробезопасности.
— Когда дети интересуются отраслью — это всегда радостно, — делится мнением главный инженер Пригородного РЭС Алтайэнерго Николай Андреев. — Может быть, после такой экскурсии Ярослав захочет связать свою жизнь с энергетикой. Конечно, он еще очень мал, но как знать. Мы всегда открыты для общения с подрастающим поколением, потому что — это наше будущее.
В Алтайэнерго желают Ярославу успешной защиты научной работы!