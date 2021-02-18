Россети Сибирь помогли барнаульскому школьнику подготовиться к научной работе

Родители Ярослава Маркина — ученика одного из барнаульских лицеев обратились в Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» с необычной просьбой. Дело в том, что третьеклассник интересуется энергетикой и готовит исследовательскую работу на эту тему. У него было большое желание побывать на энергообъете и поговорить с настоящими энергетиками.