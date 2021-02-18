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Жизнь
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Россети Сибирь помогли барнаульскому школьнику подготовиться к научной работе

Родители Ярослава Маркина — ученика одного из барнаульских лицеев обратились в Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» с необычной просьбой. Дело в том, что третьеклассник интересуется энергетикой и готовит исследовательскую работу на эту тему. У него было большое желание побывать на энергообъете и поговорить с настоящими энергетиками.

Экскурсия на подстанции «Ползуновская».
Экскурсия на подстанции «Ползуновская».
Архив компании Россети Сибирь

В компании в просьбе не отказали. Мальчика и его маму пригласили на экскурсию на подстанцию «Ползуновская». Перед началом для гостей провели обязательный инструктаж по технике безопасности.

Юному энергетику рассказали о том, что такое электричество, откуда оно берется, как транспортируется по линиям электропередачи, понижается с помощью трансформаторов, распределяется на потребителей. Разрешили примерить защитные средства для персонала и обязательно познакомили с правилами электробезопасности.

— Когда дети интересуются отраслью — это всегда радостно, — делится мнением главный инженер Пригородного РЭС Алтайэнерго Николай Андреев. — Может быть, после такой экскурсии Ярослав захочет связать свою жизнь с энергетикой. Конечно, он еще очень мал, но как знать. Мы всегда открыты для общения с подрастающим поколением, потому что — это наше будущее.

В Алтайэнерго желают Ярославу успешной защиты научной работы!

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