Россети Сибирь: технологически присоединяем

Специалисты компании «Россети Сибирь» за девять месяцев 2019 года заключили 20869 договоров на технологическое присоединение (ТП) общей мощностью 794,8 тысяч киловатт. К электрическим сетям за этот же период подключено 19 065 электроустановок общей мощностью 561,8 тысяч киловатт.

В Алтайском филиале компании с начала года заключено почти две с половиной тысячи договоров на ТП, общей мощностью около 60 тысяч киловатт. Наиболее крупные потребители: теплоснабжающая организация Бийска, с мощностью 4900 кВт, и строительная компания мощность 2000 кВт.

С начала 2019 года для технологического присоединения энергетики построили новые и реконструировали существующие подстанции общей мощностью 424 мегавольт-ампер (МВА), воздушные и кабельные линии электропередачи протяженностью 1491 км.

К сожалению, есть недобросовестные заявители, не выполняющие свои обязательства по договору, несмотря на то, что сетевая компания создала все условия для техприсоединения. Число таких заявителей сейчас превышает 20 тысяч: в основном это физические лица, которые пользуются правом льготного присоединения. Стоимость технологического присоединения для льготников составляет всего 550 рублей, но сетевой компании оно обходится в сотни тысяч, а то и десятки миллионов рублей! В результате деньги и время, которые могли быть направлены на подключение больниц, школ, котельных и других социальных объектов, потрачены впустую.

Россети Сибирь своевременно информирует таких заявителей о необходимости исполнять обязательства по договору. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет своих обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений.

В 2019 году Россети Сибирь было направлено 12 278 претензий и предупреждений о расторжении договоров с недобросовестными заявителями, разбирательство по 1380 из них дошло до суда. В итоге взыскано порядка 12,2 млн. рублей.

Россети Сибирь призывает заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов. А договоры присоединения рекомендуется заключать, когда электроустановки заявителя уже готовы к техприсоединению, а в случае неготовности электроустановок или неактуальности присоединения самостоятельно обращаться в Россети Сибирь для урегулирования вопроса.

Адреса клиентских центров Россети Сибирь размещены на официальном сайте www.rosseti-sib.ru в разделе «Центры обслуживания потребителей».

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения или сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.