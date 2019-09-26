Цель мероприятия — формирование сообщества молодых профессионалов для обмена опытом, знаниями и повышения уровня профессионального развития рабочих профессий и технических специальностей. В рамках Форума проходят образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей.
Форум — это площадка для общения студенческой молодежи с работодателями, представителями предприятий Сибирского федерального округа. Работа организована по нескольким направлениям: строительная отрасль, энергетика и энергетическое машиностроение, пищевая, химическая промышленность и инженерная экология, машиностроение и автомобильный транспорт, экономика, информационные технологии, архитектура и дизайн.
Конгресс объединил несколько проектов, адресованных молодежи. Представители крупнейшей электросетевой компании региона участвуют в двух: форуме рабочей молодежи и в профориентационном форуме «Карьера.ру». Константин Климов представил программу работы с молодежью в компании, а Ирина Шмыкова — рассказала гостям о том, как можно стать членом большой команды Россети Сибирь. Локация Алтайского филиала Россети Сибирь пользовалась спросом не только у студентов, но и привлекла внимание многих участников Форума, в том числе группы гостей из КНР.
Ирина Шмыкова,
заместитель начальника управления трудовых отношений и развития персонала департамента управления персоналом Алтайского филиала:
Наше сотрудничество с техническим университетом основано на взаимном стремлении подготовить специалистов, способных сразу приступить к работе. Учебное заведение можно назвать стратегическим партнером энергокомпании, потому что большая часть наших сотрудников — выпускники этого вуза.