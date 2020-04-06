Россети Сибирь в Алтайском крае возобновляет ремонты объектов электросетевого хозяйства

По плану этого года в зоне обслуживания Алтайского филиала для повышения надежности функционирования энергосистемы будет отремонтировано: 495 силовых трансформаторов, 952 выключателя, 464 разъединителя на подстанциях 35−110 киловольт. Энергетики заменят 90 километров провода и 2700 опор, 18 000 изоляторов на линиях электропередачи 0,4−110 киловольт.

Из-за спада экономической активности и массового перехода людей на удаленную работу в связи с эпидемиологической обстановкой, энергокомпания приостановила проведение всех плановых ремонтов, чтобы не оставлять потребителей без электричества. Дальнейшая пауза невозможна. Это грозит сбоем графика, и тогда оборудование окажется не готовым к следующему периоду максимума нагрузок. Поэтому Россети Сибирь возобновляет регламентные ремонтные работы на энергообъектах.

Сейчас на страже надежного электроснабжения девяти регионов Сибири и Дальнего Востока находятся 4702 энергетика. На круглосуточном дежурстве 898 оперативных и ремонтных бригад, готовых приступить к работе в случае необходимости, в постоянной готовности 1812 единиц спецтехники и 635 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). В подразделениях Алтайского филиала — 261 бригада, в составе которых 1206 человек и 473 единицы техники. В готовности 20 передвижных РИСЭ.

Под особым контролем электроснабжение медицинских учреждений, центров приема звонков населения, объектов, обеспечивающих предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Павел Ливинский,

генеральный директор группы компаний «Россети»:

Холода и плохая погода придут с наступлением осени без скидки на форс-мажор и вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире. Группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями. Это означает, что мы не просто предоставляем высокое качество наших услуг, реально работающие онлайн-сервисы и быструю обработку поступающих звонков и обращений в электронной или письменной форме, это означает, что каждый наш сотрудник должен, просто обязан быть всегда на стороне клиента, стремиться найти решение вопросов и проблем, с которыми столкнулись потребители, предоставлять обратную связь не только в рамках существующих регламентов, а с максимальной пользой для обращающихся.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг www.тп.рф, через сайт компании www.rosseti-sib.ru, а также воспользовавшись новым мобильным приложением «Россети — личный кабинет», доступным пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис www.светлаястрана.рф. Кроме того, вам всегда готовы прийти на помощь и операторы call-центра по телефону «горячей линии» 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).

Компания «Россети Сибирь»