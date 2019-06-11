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12 июня 12°C

Россия будет экспортировать пенсии

Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС предусматривает, что Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран союза, сообщает РБК.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину, говорится в документе, который готовят к подписанию.

Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд РФ направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их «в возможно короткий срок», следует из письма Минтруда, пишет polit.ru.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — отметили в Минтруде.

ЕАЭС — Евразийский экономический союз.

ЕАЭС в 2019 году, список стран

Все страны таможенного пространства ЕАЭС применяют единый, согласованный подход к таможенным процедурам и товарам, импортируемым и экспортируемым через границы Таможенного союза, пишет pronedra.ru. Также на всей территории ТС предполагаются равные права граждан стран-участниц при трудоустройстве.

Участниками Таможенного союза в настоящее время являются члены ЕАЭС:

  • Республика Армения;
  • Республика Беларусь;
  • Республика Казахстан;
  • Кыргызская Республика;
  • Российская Федерация.

О намерении вступить в ТС заявляли Сирия и Тунис, было озвучено предложение принять в состав Союза Турцию. Однако о конкретных действиях по реализации этих намерений ничего не известно.

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