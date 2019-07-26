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26 июля 23°C

«Россия горит!»: барнаульцы в противогазах вышли на пикеты с канистрой и чучелом чиновника

26 июля активисты ЛДПР в Барнауле вышли на одиночные пикеты с требованием ввести режим ЧС в Сибири из-за лесных пожаров. С собой пикетчики взяли противогазы, а один из них — канистру с бензином, чтобы сжечь чучело чиновника.

Пикет в Барнауле за введение режима ЧС из-за пожаров.
Пикет в Барнауле за введение режима ЧС из-за пожаров.
Пресс-служба ЛДПР

Акции прошли под лозунгами «Берегите тайгу, вашу мать!», «Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом!», «Власть, тебе выгодней травить нас дымом?!», «Россия горит, а власти плевать!», рассказали в пресс-службе партии.

Активисты держали в руках противогазы. Чучела олицетворяли всех чиновников, которые нашли тушение пожаров в Красноярском крае экономически невыгодным и обрекли сибиряков на жизнь в смоге.

Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова раскритиковала бездействие краевой власти. По ее мнению, правительство давно должно было созвать экстренное совещание по этой проблеме и обеспечить население защитными средствами.

Подобные акции проходят и в других городах Сибири — в Новосибирске, Красноярске. Люди выходят в масках к властям и требуют ввести режим ЧС.

Петицию в интернете за введение федерального режима чрезвычайной ситуации подписали более 113 тысяч человек.

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