Россия и Китай договорились строить международную лунную станцию

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация приняли совместное заявление о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции (МНЛС), пишет «Роскосмос».

МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности или орбите Луны. Он нужен для проведения научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с перспективой «поселить» человека на естественном спутнике.

Станция будет открыта для всех международных партнеров.

Россия и Китай уже работали вместе над «лунной проблемой». Сейчас действует соглашение по координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также соглашение по созданию объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия к 2024 году откажется от использования МКС и создаст свою орбитальную станцию, писал РБК.