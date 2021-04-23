23 апреля
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Жизнь

Россия и Китай договорились строить международную лунную станцию

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация приняли совместное заявление о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции (МНЛС), пишет «Роскосмос».

Луна.
Луна.
СС0

МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности или орбите Луны. Он нужен для проведения научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с перспективой «поселить» человека на естественном спутнике.

Станция будет открыта для всех международных партнеров.

Россия и Китай уже работали вместе над «лунной проблемой». Сейчас действует соглашение по координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также соглашение по созданию объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия к 2024 году откажется от использования МКС и создаст свою орбитальную станцию, писал РБК.

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