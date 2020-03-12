Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за пандемии коронавируса

В частности, с 13 марта Россия вводит почти полный запрет на полеты в Германию, Испанию, Италию и Францию.

При этом, как уточняет РИА Новости, будут сохранены рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

Также сообщается, что продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

Пандемия

Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус пандемией.

Пандемия — это массовое распространение инфекционного заболевания, которое легко передается от человека к человеку в мировом масштабе.

Ситуация с заболеванием

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. Согласно данным ВОЗ, из-за вируса скончался 4291 заболевший.