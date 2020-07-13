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Жизнь

Россия планирует открыть международное авиасообщение с 15 июля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, пишет RT.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Голикова рассказала, что для возобновления авиасообщения с РФ требуется соответствие другого государства ряду критериев. В частности, среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%.

Наряду с этим показатель распространения вируса также не должен быть выше единицы. В дополнение к этому, заболеваемость COVID-19 должна находиться в пределах 40 случаев на 100 тыс. населения (рассчитывается за 14 дней).

В этой связи вице-премьер призвала сформировать перечень стран, которые отвечают необходимым для возобновления авиасообщения критериям.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

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