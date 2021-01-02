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Жизнь

Россия планирует совершить около 30 невоенных космических запусков в 2021 году

В следующем году Россия планирует выполнить около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Алтайские школьницы посмотрели на старт "Союза" на Байконуре. 28 июля 2017 года.
Алтайские школьницы посмотрели на старт "Союза" на Байконуре. 28 июля 2017 года.
Российское движение школьников vk.com/skm_rus

«В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

В прошлом году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два — с Куру и один — с Восточного. Она заняла третье место после США и Китая. При этом число космических стартов было наименьшим в современной российской истории (с 1992 года).

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