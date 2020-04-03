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Жизнь

Россия полностью прекращает международные перелеты

С 3 на 4 апреля Россия прекращает авиасообщение с зарубежными странами. В том числе летать перестанут и рейсы, возвращавшие россиян из-за границы, пишет РБК.

В самолете.
В самолете.
CC0

Также приостановят рейсы, вывозившие иностранцев. На прошлой неделе Росавиация ограничила до 500 человек в сутки число россиян, которых будут вывозить из зарубежных стран, где они «застряли» в связи с ограничениями из-за коронавируса.

По подсчетам МИДа, количество граждан России, которые хотят вернуться из-за границы на родину, составляет около 25 тыс. человек.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировали 4149 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (2923) выявили в Москве. Погибли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом.

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