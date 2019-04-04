Россия поставила рекорд по количеству граждан, желающих покинуть страну

20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности. Данные опроса компании Gallup за 2018 год приводит «Интерфакс».

Исследователи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». В 2018 году доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда в Gallup начали проводить опросы в РФ по этой теме.

В 2017 году эмигрировать хотели 17% граждан России. Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать в 2014 году: тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились только 7% респондентов.

Больше всего желающих покинуть страны — среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет — 44%.

40% россиян, подумывающих о переезде, хотели бы эмигрировать в страну Европейского Союза, при этом чаще всего в Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).