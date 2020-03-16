Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Россия сегодня»: многодетная журналистка сообщила еще об одной беременности

Главный редактор RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян ждет ребенка — этой новостью она поделилась с подписчиками в соцсети.

Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
kremlin.ru

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян.

Беременность наступила всего через 4 месяца после родов.

Симоньян выступила против абортов и заявила, что хочет помочь удержать кого-то от такого шага или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. Глава RT отметила, что те, кто действительно нуждаются в деньгах могут написать ей и получить финансовую поддержку, которой «хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка».

У Симоньян и ее гражданского мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна уже есть трое детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро, пишет bfm.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость