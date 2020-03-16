«Россия сегодня»: многодетная журналистка сообщила еще об одной беременности

Главный редактор RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян ждет ребенка — этой новостью она поделилась с подписчиками в соцсети.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян.

Беременность наступила всего через 4 месяца после родов.

Симоньян выступила против абортов и заявила, что хочет помочь удержать кого-то от такого шага или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. Глава RT отметила, что те, кто действительно нуждаются в деньгах могут написать ей и получить финансовую поддержку, которой «хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка».

У Симоньян и ее гражданского мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна уже есть трое детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро, пишет bfm.ru.