Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной

«Оперативный штаб <…> принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — говорится в сообщении.
Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе и напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.
Согласно документу, пассажир должен иметь при себе медицинский документ, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.
Также прибывшие должны в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию сделать тест на COVID-19 и разместить результат на Едином портале государственных услуг.