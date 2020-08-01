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Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной

15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут совершаться раз в неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Швейцария.
Швейцария.
архив компании "Авиафлот"

«Оперативный штаб <…> принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — говорится в сообщении.

Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе и напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.

Согласно документу, пассажир должен иметь при себе медицинский документ, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.

Также прибывшие должны в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию сделать тест на COVID-19 и разместить результат на Едином портале государственных услуг.

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