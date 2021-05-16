Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

В стране с 25 мая возобновляется авиасообщение с Мальтой, Мексикой, Исландией, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В этот же день оперштаб увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей: Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю.

Авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. По семь рейсов в неделю будет осуществляться маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, один рейс в Токио возобновляется из Южно-Сахалинска.

Также с 25 мая возобновятся международные перелеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.