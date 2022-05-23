23 мая
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Жизнь

Россия заняла второе место по доступности газа для населения

Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран Европы по дешевизне газа для населения. На первой строчке — Казахстан, а на третьей — Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости.

Газ
Газ
СС0

Эксперты проанализировали цены на газ в пересчете на рубли. Доступность определяли не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Так, Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр.

На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.

В пятерку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия.

Аутсайдерами оказались Болгария, Греция, Румыния, Босния и Герцеговина. Населению этих стран доступно менее 1,4 тыс. кубометров газа в месяц.

Последнее место в списке стран мира по доступности газа населению заняла Молдавия с показателем 858 кубометров.

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