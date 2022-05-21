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Экономика

«Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию

«Газпром» полностью остановил поставку газа финской компании Gasum в связи с неоплатой в рублях.

"Газпром".
"Газпром".
t.me/gazprom

По данным на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за апрельские поставки.

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — сообщили в Telegram-канале «Газпрома».

В Gasum заявили, что в течение всего лета Финляндия будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, отмечал РБК.

В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов в рублях уже утратили возможность получения российского газа.

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