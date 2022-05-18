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Политика

Турция готова «продать» одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО за истребители

Турция в обмен на одобрение заявок о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО требует отмены санкций за импорт российских зенитных комплексов С-400, включения ее в программу производства истребителей F-35 Lightnng и предоставления ей самолетов F-16. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Президент Турции Тайип Эрдоган с госсекретарем США Джоном Керри и Бараком Обамой.
Президент Турции Тайип Эрдоган с госсекретарем США Джоном Керри и Бараком Обамой.
flickr.com/people/9364837@N06

«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу производства перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщает западное агентство.

Помимо этого, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция признавали ее позицию по курдским ополченцам в Сирии, Ираке и самой Турции.

Напомним, на днях правительство Финляндии приняло официальное решение о вступление в НАТО и подаст заявку после консультаций с парламентом. Аналогичное решение приняла и Швеция.

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