Турция готова «продать» одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО за истребители

«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу производства перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщает западное агентство.