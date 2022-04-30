30 апреля
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Туризм

Ты — мне, я — тебе. Минтранс РФ разрешит больше рейсов турецких авиакомпаний, если Турция одобрит заявки от российских

Минтранс России готов согласовать дополнительные рейсы турецких авиакомпаний при одобрении Турцией аналогичных заявок от российских перевозчиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

Действующим соглашением между Россией и Турцией предусмотрен паритет по количеству международных рейсов, выполняемых авиакомпаниями стран. На сегодняшний день турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю, — отметили в министерстве. — Как только турецкая сторона одобрит в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию, российские авиавласти будут готовы рассмотреть вопрос продления разрешений и увеличения частоты для турецких авиакомпаний

Ранее Российский союз туриндустрии просил правительство разрешить турецким перевозчикам выполнять больше рейсов в Россию. Из-за угрозы ареста самолетов российских авиакомпаний при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров накануне высокого сезона оказались сильно ограничены, отметила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Авиакомпания Turkish Airlines уже отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники, а также все вылеты в Даламан до 15 мая из-за отказа в их согласовании авиационными властями России.

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