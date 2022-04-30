Минтранс России готов согласовать дополнительные рейсы турецких авиакомпаний при одобрении Турцией аналогичных заявок от российских перевозчиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действующим соглашением между Россией и Турцией предусмотрен паритет по количеству международных рейсов, выполняемых авиакомпаниями стран. На сегодняшний день турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю, — отметили в министерстве. — Как только турецкая сторона одобрит в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию, российские авиавласти будут готовы рассмотреть вопрос продления разрешений и увеличения частоты для турецких авиакомпаний

Ранее Российский союз туриндустрии просил правительство разрешить турецким перевозчикам выполнять больше рейсов в Россию. Из-за угрозы ареста самолетов российских авиакомпаний при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров накануне высокого сезона оказались сильно ограничены, отметила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Авиакомпания Turkish Airlines уже отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники, а также все вылеты в Даламан до 15 мая из-за отказа в их согласовании авиационными властями России.