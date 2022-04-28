На Алтае первый чартерный рейс с туристами встретили в аэропорту водной аркой

Самолет авиакомпании Red Wings прилетел в аэропорт Горно-Алтайска практически с полной загрузкой — это около 90 человек, сообщает телеграм-канал «Наш Алтай».
Гостей встретили красиво, полив самолет из бранспойтов водой, создав над самолетом арку.
Сообщается, что до конца октября рейсы на Алтай будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на российских самолетах Sukhoi Superjet 100.
Этим летом также возобновятся чартерные рейсы из Москвы, а также будут впервые запущены из Красноярска.
Ранее главы двух Алтаев рассказали, чем порадуют туристов.