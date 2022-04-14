Покорение вершин и летние чартеры. Главы двух Алтаев рассказали, чем порадуют туристов

О чартерных рейсах и новинках туристического сезона рассказали губернаторы двух Алтаев на пресс-конференции в ТАСС с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что Алтай — единый туристско-рекреационный район (Алтайский край + Республика Алтай).

«Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона „Бирюзовая Катунь“, и игорная зона „Сибирская монета“, а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха», — цитирует Томенко пресс-служба правительства края.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уточнил, что чартеры стартуют в июне, они будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

«Туристы получат возможность подробно познакомиться с главными достопримечательностями Республики Алтай. Например, в рамках кольцевого автотура „Сердце Алтая“ можно проехать по легендарному Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс, Чуйскую степь и достопримечательности Чулышманской долины, пройти по всему Телецкому озеру», — отметил глава Алтая в посте в Telegram.

Виктор Томенко и Олег Хорохордин. Антон Федотов / altairegion22.ru

Виктор Томенко отдельно он рассказал о готовности Белокурихи к сезону. В рамках соглашения с туроператором FUN&SUN создана специальная программа для желающих отдохнуть там.

Для проживания туристы могут выбрать объекты от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц, сказал губернатор.

«Все работает для наших гостей — рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией», — заманчиво презентовал Томенко.

«Шукшинские дни на Алтае» в Сростках. Ирина Пергаева

Этим летом в крае также пройдут крупные туристические мероприятия: международный гастрономический фестиваль «Ах! Фест» (ранее altapress.ru писал, как он пройдет), Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Сибирский фестиваль триатлона, День России на «Бирюзовой Катуни», фестиваль, посвященный творчеству группы The Beatles, и многое другое.

Из новинок Олег Хорохордин рассказал о туре «Алтай Fit». Это возможность для спортивных, подготовленных туристов совершить восхождение на пять вершин — Малая Синюха, Луковка, Тилан Туу, Салоп и Бабырган в Алтайском крае.

А ранее стало известно, что летние турпутевки в Алтайском крае могут вырасти в цене из-за подорожания продуктов.