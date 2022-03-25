Летние турпутевки в Алтайском крае могут вырасти в цене из-за подорожания продуктов

Цены в некоторых гостиницах и турбазах в Сибири из-за затрат на питание уже подросли на 5%, пишут «Вести Алтай».
Рост цен на туруслуги не превысит уровня инфляции, уверен начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых.
«В течение года в зависимости от сезона колебание цен, конечно же, происходит. Это связано в том числе с увеличением стоимости составляющих турпродукта, среди которых продукты питания. <…> Мы видим, что социально ответственный бизнес Алтайского края из-за текущих обстоятельств пока не видит предпосылок для повышения цен и сохраняет политику пусть и динамического, но всё-же обоснованного ценообразования», — заявил чиновник.
Повышенный спрос тоже может стать причиной увеличения цен. Ожидается, что летом Алтайский край посетят больше миллиона человек — больше, чем в доковидный период.
Ранее ФАС предостерегли туроператоров от заявлений о росте цен.
Публичные заявления туроператоров о прогнозируемом росте цены могут быть восприняты в российских субъектах, где предоставляют туристические услуги, как руководство к действию, заявляло ведомство.