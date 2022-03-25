Летние турпутевки в Алтайском крае могут вырасти в цене из-за подорожания продуктов

Цены на летние турпутевки могут вырасти в цене в Алтайском крае из-за подорожания продуктов и повышенного спроса. По средним подсчетам, 10-дневный отдых в Алтайском крае для семьи из трех человек обойдется в 60−130 тыс. рублей в зависимости от места проживания.