От заявлений о росте цен туроператоров предостерегли антимонопольщики

Компании предостерегли от нарушения Закона о защите конкуренции.
Публичные заявления туроператоров о прогнозируемом росте цены могут быть восприняты в российских субъектах, где предоставляют туристические услуги, как руководство к действию.
А это в свою очередь может привести к необоснованному увеличению цен и ажиотажному спросу на такие услуги, подчеркивается в заявлении ФАС.
Дополнительных объективных оснований для резкого увеличения цен в связи с возникновением новых расходов на турпоездки по российским регионам к началу летнего сезона может не появиться, отметили в ФАС, пишет Газета.Ru.
В ведомстве заявили — недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос для того, чтобы без причины поднять цены.
Между тем на Алтае наметились перспективы подводного туризма.