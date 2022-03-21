От заявлений о росте цен туроператоров предостерегли антимонопольщики

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала туроператорам «Мультитур» и «Дельфин», а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с их заявлениями в СМИ о росте цен на летний отдых в России, сообщается на сайте ведомства.

Компании предостерегли от нарушения Закона о защите конкуренции.

Публичные заявления туроператоров о прогнозируемом росте цены могут быть восприняты в российских субъектах, где предоставляют туристические услуги, как руководство к действию.

А это в свою очередь может привести к необоснованному увеличению цен и ажиотажному спросу на такие услуги, подчеркивается в заявлении ФАС.

Дополнительных объективных оснований для резкого увеличения цен в связи с возникновением новых расходов на турпоездки по российским регионам к началу летнего сезона может не появиться, отметили в ФАС, пишет Газета.Ru.

В ведомстве заявили — недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос для того, чтобы без причины поднять цены.

Между тем на Алтае наметились перспективы подводного туризма.