На 300% взлетели цены на аренду жилья в Анталье

В первом квартале этого года россияне купили в Турции больше полутора тысяч объектов недвижимости, следует из данных Турецкого статистического института.

За аналогичный период 2021 года приобрели только около тысячи объектов сообщало РБК.

Россияне начали активно покупать недвижимость в Турции еще в 2021 году. Тогда сделок было на 75% больше, чем в 2020-м. Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.

После начала спецоперации спрос вырос еще сильнее, примерно в три-четыре раза, отмечают эксперты.

Прямо пропорционально увеличилась и цена, пишет bfm.ru.

Если раньше в курортном регионе Анталья можно было в среднем снять жилье в переводе на рубли за 12 тыс. в месяц, то сейчас это стоит почти 50 тысяч. Что касается покупки — в Стамбуле новая квартира обойдется дороже виллы в Майами, писала газета Sоzcu со ссылкой на данные местных риелторов.

«Ходовой вариант „один плюс один“: апартаменты либо квартиры. „Один плюс один“ — это салон и зал, то есть со спальней, в Анталье. Квартиры „один плюс один“ возле моря по прошлому году на этот период времени были 400−500 долларов, сейчас мы эти же апартаменты сдаем по 900−1000 евро. Я думаю, что спад будет до июня и в июне опять, вероятно, должно подняться — на мой взгляд, приезжающие будут. Появилось большое количество дорогущих машин с украинскими и русскими номерами, такая тенденция. И те и другие снимают. Спрос создают эти регионы», — рассказал Салават Салим, бизнесмен из Турции, эксперт по недвижимости.

По словам риелторов, в среднем квартира продается за три дня, но не везде в Турции ажиотажный спрос на жилье. В лидерах — Стамбул, Анталья и Анкара.

Участники рынка отмечают, что даже если спрос упадет, цены не опустятся, так как ощутимо подорожали стройматериалы.

Аренда сейчас тоже будет востребованной — в Турции начинается туристический сезон и многие планируют снимать жилье на короткий срок отпуска, отмечают участники рынка.

Обычно это было дешевле, чем жить в отеле. В этом году тренд может развернуться.

Между тем выросло предложение по аренде квартир в России.