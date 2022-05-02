2 мая
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Недвижимость

В здании районной администрации Барнаула продается квартира с «тропическими» интерьерами

«Трешку» с ярким дизайном выставили на продажу в краевой столице. Она находится в пятиэтажке на ул. 50 лет СССР, 12. На первом этаже здания сейчас размещается администрация Индустриального района. Недвижимость готовы продать за 4,5 млн рублей.

В Барнауле за 4,5 млн рублей продается четырехкомнатная квартира с ярким "тропическим" дизайном интерьеров.
В Барнауле за 4,5 млн рублей продается четырехкомнатная квартира с ярким "тропическим" дизайном интерьеров.
"Авито".

Несмотря на то, что квартира находится в доме советской постройки (1978 год), в ней выполнена вполне современная планировка. На площади 57,6 кв. м разместились кухня-гостиная, две изолированных комнаты и совмещенный санузел.

Совмещенные кухня и гостиная визуально зонированы. Пространство разделено на место для готовки, небольшую «столовую» зону и место для отдыха. Дизайн современный. Для интерьера владелец выбрал яркие «тропические» оттенки. Тот же подход выбрали для одной из изолированных комнат. Здесь эффект поддержан еще и обилием комнатных растений.

«В квартире выполнен качественный ремонт, выровнены стены и потолки. Санузел в кафеле, есть два кондиционера и водонагреватель», — отмечает автор объявления.

Район обеспечен необходимой инфраструктурой — в шаговой доступности не только школы, детские сады, магазины и крупные торговые центры («Европа» и «Лето»), но и парк с Барнаульским зоопарком «Лесная сказка».

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