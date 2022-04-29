29 апреля
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Недвижимость

В Барнауле за 3,4 млн рублей продается квартира с «художествами» на стенах

Квартира находится в кирпичной «хрущевке» на Потоке. Она была построена в 1957 году на ул. Тимуровская, 65. Сейчас здесь заменены все коммуникации и электропроводка, а интерьеры выполнены в модном стиле «лофт».

В Барнауле на ул. Тимуровская, 62 за 3,4 млн рублей продается двухкомнатная квартира с расписанными стенами.
В Барнауле на ул. Тимуровская, 62 за 3,4 млн рублей продается двухкомнатная квартира с расписанными стенами.
"Циан".

От обычной лофтовой квартиры это предложение отличается необычным подходом к облицовке стен. Часть из них черные как уголь, и вероятно могут быть использованы в качестве меловых досок. Во всяком случае, именно так поступили с черными поверхностями в кухонной зоне.

Творческое наполнение на этом не заканчивается. Например, белую стену в ванной комнате художник использовал в качестве холста для пейзажа, а в гостиной — для графического рисунка розы ветров.

Площадь квартиры — 40 кв. м. Планировка обычная: две смежные комнаты, кухня и гардероб. Стоимость — 85 тыс. рублей за кв. м.

По словам автора объявления на сайте «Циан», вместе с «художественной» недвижимостью новому владельцу готовы продать и мебель.

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