Тишь… да божья благодать: в Барнауле недалеко от храма продается дом-«дракон» с резными наличниками

Деревянный дом продается в центре Барнаула за 3,5 млн рублей. За эти деньги новый владелец получит здание в деревенском стиле с четырьмя комнатами и обаятельными фасадами, похожими на чешую.

Одноэтажный дом построен в проезде Лучевом, 6. Кроме него на участке площадью 2,5 сотки стоят баня и сарай. Здание со стенами цвета мореного дуба тоже небольшое — всего 70 кв. м. Его фасады украшены резными фризами и наличниками. Аккуратности стенам придают лаконичные русты. Сами же стены напоминают змеиную или даже драконью кожу. Они покрыты деревянными «чешуйками» — шинделями.

Когда-то такие плашки широко использовались для облицовки стен и крыш малоэтажных домов. Сейчас шиндель на стенах встречается редко, хотя до сих пор считается одним из самых экологичных облицовочных материалов. Вдобавок он может до неузнаваемости изменить экстерьер дома.

В пяти минутах ходьбы от дома находится Покровский кафедральный собор, а в десяти минутах — пр. Красноармейский. Автор объявления на «Авито» характеризует место, где стоит недвижимость, как тихое и уютное.