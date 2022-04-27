27 апреля
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Недвижимость

В Барнауле почти за 5 млн рублей продается «отличная двушка» с хищниками и хорошей энергетикой

Двухкомнатная квартира с прекрасным видом на восход пополнила рынок вторичной недвижимости краевой столицы. Она находится в панельной десятиэтажке на ул. Лазурная, 34. По словам автора объявления на «Авито», в «двушке» новый ремонт и море солнечного света.

В Барнауле за 4,9 млн рублей продается двухкомнатная квартира с "хищниками".
В Барнауле за 4,9 млн рублей продается двухкомнатная квартира с "хищниками".
"Авито".

Автор подчеркивает: в квартире светлые интерьеры, за счет чего она кажется выше и шире. Он добавляет: места хватит всем, да и мешаться друг другу домочадцы точно не будут, так как комнаты изолированные.

Окна «двушки» выходят на восток, поэтому в ней всегда солнечно. Вдобавок каждое утро отсюда открывается прекрасный вид на восход.

«Лоджия в спальне служит зоной отдыха, где вы с удовольствием будете встречать восход с чашечкой кофе», — отмечается в тексте.

Судя по фотографиям в доме есть два «хищника». Первый — тигр — изображен на раздвижных дверях шкафа-купе в одной из комнат, а второй — полосатый кот, который судя по всему, живет вместе с владельцами квартиры.

О них в объявлении ничего не сказано. Ни тот, ни другой, по всей видимости, не входят в стоимость недвижимости.

«В этой квартире очень хорошая энергетика», — подчеркивает автор.

Недвижимость площадью 49,3 кв. м продают за 4,9 млн рублей — по 99,4 тыс. рублей за каждый «квадрат».

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