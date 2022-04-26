Место для велопрогулок и шашлыков: где в Барнауле построили черный-черный дом за 2,3 млн рублей

Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте «Циан». В тексте сказано, что дом расположен в черте Барнаула, в садоводстве «Мичуринец», которое раскинулось вдоль ул. Южно-Власихинская.
Рядом находится сосновый бор. По словам автора объявления, это место прекрасно подходит для отдыха на чистом воздухе, велопрогулок и катания на лыжах.
Площадь одноэтажного дома — 25 кв. м. Ее можно увеличить, надстроив второй этаж.
Внутри строение облицовано деревянной рейкой. В доме есть металлическая печь, мебель (длинный стол с лавкой) и туалет.
На участке есть все необходимое для отдыха: баня из бруса, деревянная беседка и мангальная зона.
«Рядом с участком проходит газопровод, есть возможность подключения», — уточняется в объявлении.
Однако самая запоминающаяся черта дачного дома — цвет фасадов и крыши. Он абсолютно черный с кипенно-белыми окнами и входной дверью.