Место для велопрогулок и шашлыков: где в Барнауле построили черный-черный дом за 2,3 млн рублей

Дачный дом с необычными фасадами выставили на продажу в Барнауле. Он расположился на участке площадью 6 соток и окружен не менее важными постройками: маленькой баней, беседкой и т. д. Стоимость недвижимости оценили в 92 тыс. рублей за кв. м, или 2,3 млн рублей.

В садоводстве "Мичуринец" за 2,3 млн рублей продается черный-черный дом.

Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте «Циан». В тексте сказано, что дом расположен в черте Барнаула, в садоводстве «Мичуринец», которое раскинулось вдоль ул. Южно-Власихинская.

Рядом находится сосновый бор. По словам автора объявления, это место прекрасно подходит для отдыха на чистом воздухе, велопрогулок и катания на лыжах.

Площадь одноэтажного дома — 25 кв. м. Ее можно увеличить, надстроив второй этаж.

Внутри строение облицовано деревянной рейкой. В доме есть металлическая печь, мебель (длинный стол с лавкой) и туалет.

В садоводстве «Мичуринец» за 2,3 млн рублей продается черный-черный дом. «Циан».

На участке есть все необходимое для отдыха: баня из бруса, деревянная беседка и мангальная зона.

«Рядом с участком проходит газопровод, есть возможность подключения», — уточняется в объявлении.

Однако самая запоминающаяся черта дачного дома — цвет фасадов и крыши. Он абсолютно черный с кипенно-белыми окнами и входной дверью.