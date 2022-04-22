22 апреля
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Недвижимость

В духе Сальвадора Дали: в Барнауле рядом с купеческим особняком продается квартира с «текучими» интерьерами

Эксклюзивное предложение пополнило рынок вторичной недвижимости краевой столицы. Владелец двухуровневой «трешки» в элитном доме на ул. Никитина, 88 ищет для нее покупателя. Объявление о продаже накануне появилось на сайте «Авито».

В Барнауле на ул. Никитина, 88 за 10,6 млн рублей продается двухуровневая квартира с "текучими" интерьерами.
В Барнауле на ул. Никитина, 88 за 10,6 млн рублей продается двухуровневая квартира с "текучими" интерьерами.
"Авито".

Кирпичный дом клубного типа построен в историческом центре Барнаула. Слева от него находится памятник архитектуры регионального значения (ул. Никитина, 90). Это купеческий особняк начала XX века, где долгое время находилась городская публичная библиотека. Сейчас там располагается краевое министерство сельского хозяйства.

В доме на ул. Никитина, 88 всего 12 квартир, поэтому соседей у нового владельца будет немного. По словам автора объявления, это статусные люди.

Трехкомнатная квартира в двух уровнях отличается удобной планировкой и эксклюзивными, «текучими» интерьерами в духе Сальвадора Дали. Роскошная утонченность обстановки больше всего похожа на стиль арт-нуво. Для него характерны плавные линии дверных и оконных проемов, орнамент на стенах и потолке и «мягкость» деталей интерьера.

В Барнауле на ул. Никитина, 88 за 10,6 млн рублей продается двухуровневая квартира с &quot;текучими&quot; интерьерами.
В Барнауле на ул. Никитина, 88 за 10,6 млн рублей продается двухуровневая квартира с «текучими» интерьерами.
«Авито».

На первом этаже находятся большой коридор, кухня, гостиная и уборная. На втором — две спальни и просторная ванная с окном.

Площадь элитной «трешки» составляет 140 кв. м. Стоимость — 75,7 тыс. рублей за кв. м, или 10,6 млн рублей. На сегодняшний день квартира абсолютно пустая. В ней нет ни мебели, ни техники, ни даже светильников, поэтому новый владелец сможет создать здесь свой собственный уголок уюта.

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