21 апреля
﻿
Недвижимость

С «Боингами» под боком: в Барнауле продается квартира, откуда можно пешком дойти до аэропорта

Рынок вторичной недвижимости краевой столицы пополнился необычным предложением. Речь идет о квартире в доме на Павловском тракте, 216-а. Это одна из самых удаленных точек города, откуда рукой подать до аэропорта.

В Барнауле за 4,5 млн рублей продается квартира в самой удаленной части города.
В Барнауле за 4,5 млн рублей продается квартира в самой удаленной части города.
"Авито".

Четырехкомнатную квартиру площадью 76 кв. м готовы отдать за 4,5 млн рублей. Недвижимость продают вместе с бытовой техникой и мебелью.

По словам автора объявления на «Авито», «четырешка» в хорошем состоянии. Судя по фотографиям, в ней сделан относительно свежий ремонт. Интерьер выполнен в современном стиле с яркими акцентами.

Квартира находится на втором этаже двухэтажного одноподъездного дома. Его построили в 1989 году. По данным портала «Реформа ЖКХ», у владельцев недвижимости не так много соседей. В здании восемь квартир, в которых числятся 24 жильца.

Слева от дома раскинулись внушительные угодья бетонного завода. Справа — территория Asm-agro. Это предприятие, изготавливающее конвейерные зерносушилки. А по диагонали — Барнаульский аэропорт. До него жильцы дома могут добраться за 15 минут, пройдя пешком каких-то 1,7 км или около 2 тыс. шагов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость