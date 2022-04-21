С «Боингами» под боком: в Барнауле продается квартира, откуда можно пешком дойти до аэропорта

Рынок вторичной недвижимости краевой столицы пополнился необычным предложением. Речь идет о квартире в доме на Павловском тракте, 216-а. Это одна из самых удаленных точек города, откуда рукой подать до аэропорта.

В Барнауле за 4,5 млн рублей продается квартира в самой удаленной части города.

Четырехкомнатную квартиру площадью 76 кв. м готовы отдать за 4,5 млн рублей. Недвижимость продают вместе с бытовой техникой и мебелью.

По словам автора объявления на «Авито», «четырешка» в хорошем состоянии. Судя по фотографиям, в ней сделан относительно свежий ремонт. Интерьер выполнен в современном стиле с яркими акцентами.

Квартира находится на втором этаже двухэтажного одноподъездного дома. Его построили в 1989 году. По данным портала «Реформа ЖКХ», у владельцев недвижимости не так много соседей. В здании восемь квартир, в которых числятся 24 жильца.

Слева от дома раскинулись внушительные угодья бетонного завода. Справа — территория Asm-agro. Это предприятие, изготавливающее конвейерные зерносушилки. А по диагонали — Барнаульский аэропорт. До него жильцы дома могут добраться за 15 минут, пройдя пешком каких-то 1,7 км или около 2 тыс. шагов.