10 апреля
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Недвижимость

«Горчица» с «шоколадом»: во сколько в Барнауле оценили особняк с эксклюзивным экстерьером и дорогими интерьерами

Трехэтажный коттедж, появившийся на сайте «Авито», находится на ул. Персиковая в поселке Спутник. По словам автора объявления, он построен из экологически чистого стенового материла — сибита, — и облицован «рваным» камнем и деревянными панелями. Площадь дома — 320 кв. м, размер участка под ним — 10 соток.

В барнаульском поселке "Спутник" продается особняк с горчично-шоколадными фасадами.
В барнаульском поселке "Спутник" продается особняк с горчично-шоколадными фасадами.
"Авито".

Коттедж с панорамным остеклением построен восемь лет назад в тихом уголке барнаульского поселка «Спутник». Его фасад облицован камнем горчичного и оливкового цвета, а также деревянными панелями молочного-шоколадного оттенка.

«Для усиления натурального эффекта подбирались разные размеры „рваного“ камня», — сказано на сайте «Авито».

В доме шесть комнат (в том числе гостевая), гардеробная, гостиная, кухня с обеденной зоной и выходом на участок, две закрытые веранды. Две спальни обставлены с мебелью из белой кожи. Вдобавок коттедж оборудован сауной с джакузи, спортивным залом с зеркалом во всю стену и постирочной. Как подчеркивается в тексте объявления, современный интерьер выполнен из дорогих и качественных материалов.

В барнаульском поселке &quot;Спутник&quot; продается особняк с горчично-шоколадными фасадами.
В барнаульском поселке «Спутник» продается особняк с горчично-шоколадными фасадами.
«Авито».

Территория дома благоустроена. Пространство перед коттеджем выложено брусчаткой. Здесь построен гараж для двух автомобилей.

Стоимость недвижимости — 78,1 тыс. рублей за кв. м, или 25 млн рублей. По словам автора объявления, эко-коттедж с «отличными соседями» было решено продать в связи с переездом.

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