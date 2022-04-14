Сад, огород или место отдыха. На что в Барнауле готовы обменять участок земли с прекрасным видом на Обь

Земельный участок площадью 7,6 сотки в поселке Гоньба выставили на продажу в краевой столице. Надел находится на высоком берегу Оби, на ул. Барнаульская, 26. По словам владельца участка, отсюда открывается красивый вид на реку.

В объявлении сказано, что назначение земли позволяет использовать ее для личного подсобного хозяйства. Вдобавок здесь можно разбить сад или оборудовать место для отдыха.

«Несомненным плюсом к покупке участка является то, что с него открывается красивый вид на реку Обь», — отмечает автор.

Улица, на которой расположился надел, обеспечена необходимыми коммуникациями: газоснабжением, центральным водоснабжением и электричеством. Инфраструктурой поселок также обеспечен. Здесь работает школа, дом культуры и магазины и т.д.

Владелец готов продать участок вместе с соседним наделом площадью почти 9,7 сотки. Стоимость одной сотки составляет 120 тыс. рублей. Таким образом, за оба участка придется выложить более 2 млн рублей.