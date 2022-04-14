Сад, огород или место отдыха. На что в Барнауле готовы обменять участок земли с прекрасным видом на Обь

В объявлении сказано, что назначение земли позволяет использовать ее для личного подсобного хозяйства. Вдобавок здесь можно разбить сад или оборудовать место для отдыха.
«Несомненным плюсом к покупке участка является то, что с него открывается красивый вид на реку Обь», — отмечает автор.
Улица, на которой расположился надел, обеспечена необходимыми коммуникациями: газоснабжением, центральным водоснабжением и электричеством. Инфраструктурой поселок также обеспечен. Здесь работает школа, дом культуры и магазины и т.д.
Владелец готов продать участок вместе с соседним наделом площадью почти 9,7 сотки. Стоимость одной сотки составляет 120 тыс. рублей. Таким образом, за оба участка придется выложить более 2 млн рублей.
«Рассмотрю обмен на автомобиль», — подчеркивает автор объявления.