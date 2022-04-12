12 апреля
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Недвижимость

Винтаж в каждой детали: в центре Барнаула продают уникальное арт-пространство «Хитрый лис»

Помещение свободного назначения, появившееся на сайте «Авито», находится на ул. Пролетарская, 165. Его площадь составляет 41,6 кв. м. По словам автора объявления, оно подойдет для любого вида бизнеса.

В Барнауле за 3,15 млн рублей продают арт-пространство "Хитрый лис".
В Барнауле за 3,15 млн рублей продают арт-пространство "Хитрый лис".
"Авито".

В помещении с 2016 года работает арт-пространство «Хитрый лис». Здесь регулярно проводились творческие мастер-классы по предметному декору и интерьерному дизайну для всех желающих.

Сейчас 42 «творческих квадрата» выставили на продажу. Отмечается, что в помещении с эксклюзивным ремонтом можно начать любой бизнес.

«Хотели открыть свое дело? Время пришло», — отмечает автор.

Интерьер винтажный. Видно, что каждая его деталь — начиная с отделки, заканчивая декором, — проработана художником-декоратором. Здесь есть умывальник из старой швейной машинки, разноцветные деревянные панели, стилизованная прялка, колесо от телеги, а также видавшие виды комод, стулья, столы и многое другое.

Недвижимость оценили в 3,15 млн рублей, или 75 тыс. рублей за кв. м.

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