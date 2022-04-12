Винтаж в каждой детали: в центре Барнаула продают уникальное арт-пространство «Хитрый лис»

Помещение свободного назначения, появившееся на сайте « Авито », находится на ул. Пролетарская, 165. Его площадь составляет 41,6 кв. м. По словам автора объявления, оно подойдет для любого вида бизнеса.

В помещении с 2016 года работает арт-пространство «Хитрый лис». Здесь регулярно проводились творческие мастер-классы по предметному декору и интерьерному дизайну для всех желающих.

Сейчас 42 «творческих квадрата» выставили на продажу. Отмечается, что в помещении с эксклюзивным ремонтом можно начать любой бизнес.

«Хотели открыть свое дело? Время пришло», — отмечает автор.

Интерьер винтажный. Видно, что каждая его деталь — начиная с отделки, заканчивая декором, — проработана художником-декоратором. Здесь есть умывальник из старой швейной машинки, разноцветные деревянные панели, стилизованная прялка, колесо от телеги, а также видавшие виды комод, стулья, столы и многое другое.

Недвижимость оценили в 3,15 млн рублей, или 75 тыс. рублей за кв. м.