11 апреля
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Недвижимость

«Только наличка»: в Барнауле за 6,5 млн рублей продается квартира с итальянской сантехникой и видом на парк «Изумрудный»

В краевой столице на продажу выставили квартиру со свободной планировкой площадью 62 кв. м. В ней остается вся мебель и встроенная сантехника итальянского производства. Владелец готов распрощаться с недвижимостью за 6,5 млн рублей, но только при условии наличного расчета.

В Барнауле на ул. Сизова, 14-б за 6,5 млн рублей продается квартира с видом на парк "Изумрудный".
В Барнауле на ул. Сизова, 14-б за 6,5 млн рублей продается квартира с видом на парк "Изумрудный".
"Авито".

Квартира находится в кирпичном доме на ул. Сизова, 14-б. Он был построен в 2007 году по соседству с парком «Изумрудный». Окна квартиры выходят на зеленую зону для отдыха.

Недвижимость отличается свободной планировкой. В ней сделан дизайнерский ремонт, интерьер выполнен в современном стиле. Пространство зонировано с использованием разноуровневого пола, текстиля и световой архитектуры.

Для облицовки стен, потолка и пола, а также оформления обстановки были подобраны преимущественно светлые тона. Они дополнены контрастными дизайнерскими элементами из натуральных материалов.

Квартира оборудована встроенной техникой и итальянской сантехникой. По словам автора объявления на «Авито», новому владельцу оставят всю мебель.

Квартиру оценили в 104,8 тыс. рублей за кв. м. Недвижимость продается только за наличные деньги.

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