«Только наличка»: в Барнауле за 6,5 млн рублей продается квартира с итальянской сантехникой и видом на парк «Изумрудный»

Квартира находится в кирпичном доме на ул. Сизова, 14-б. Он был построен в 2007 году по соседству с парком «Изумрудный». Окна квартиры выходят на зеленую зону для отдыха.
Недвижимость отличается свободной планировкой. В ней сделан дизайнерский ремонт, интерьер выполнен в современном стиле. Пространство зонировано с использованием разноуровневого пола, текстиля и световой архитектуры.
Для облицовки стен, потолка и пола, а также оформления обстановки были подобраны преимущественно светлые тона. Они дополнены контрастными дизайнерскими элементами из натуральных материалов.
Квартира оборудована встроенной техникой и итальянской сантехникой. По словам автора объявления на «Авито», новому владельцу оставят всю мебель.
Квартиру оценили в 104,8 тыс. рублей за кв. м. Недвижимость продается только за наличные деньги.