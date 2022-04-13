13 апреля
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Недвижимость

«Атмосферная» комната, сауна и барбекю: где находится самый дорогой в Барнауле таунхаус для «больших удовольствий»

Трехэтажный таунхаус с личным двориком оборудован автономной котельной, гаражом и сауной. В нем сделан дизайнерский ремонт с эксклюзивным интерьером в эко-стиле. По словам автора объявления на «Циан», «в дом можно заезжать и жить».

В Барнауле на Змеиногорском тракте продается самый дорогой таунхаус в городе.
В Барнауле на Змеиногорском тракте продается самый дорогой таунхаус в городе.
"Циан".

На площади 270 кв. м уместились кухня-гостиная с витражными окнами и отдельным выходом во двор, комната для взрослых, две детские, рабочий кабинет, сауна с душем, «атмосферная» комната для отдыха, постирочная, гостевой санузел, котельная и т. д.

Практически для каждой спальни выделены свои уборные и ванные комнаты. Для взрослых членов семьи есть отдельная гардеробная. Внизу построен большой гараж для двух автомобилей.

Все это находится на территории закрытого поселка в двух шагах от ГК «Авальман», на Змеиногорском тракте, 104 к 2. Автор текста уверяет: дорога отсюда до центра Барнаула займет не больше семи минут. Вдобавок в двух минутах ходьбы от таунхауса раскинулся сосновый бор.

В Барнауле на Змеиногорском тракте продается самый дорогой таунхаус в городе.
В Барнауле на Змеиногорском тракте продается самый дорогой таунхаус в городе.
«Циан».

«Большое удовольствие для любителей спорта и природы: бег, катание на велосипедах и лыжах! Через дорогу — „Авальман“, где можно кататься и на сноубордах», — сказано на сайте.

Автор также отмечает, что на собственном участке перед таунхаусом оборудована полноценная зона для отдыха. Для этого все есть: беседка, бассейн и барбекю.

Недвижимость стоит недешево — 50 млн рублей, или 185,2 тыс. рублей за кв. м.

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